Hindistan'ın Facebook'tan veri talepleri artıyor

Facebook, Hindistan hükümetinin bu yılın ilk yarısındaki veri taleplerinde önceki 2 yıla göre artış olduğunu açıkladı.

Şirket, cuma günü yayımladığı raporda, bu yıl Ocak-Haziran döneminde Hindistan hükümetinin 16 bin 580 veri talebinde bulunduğunu belirtti.

Raporda, bu sayının geçen yıl 22 bin 24, 2016'da 13 bin 613 olduğu ifade edildi.

Facebook, şirket politikası olarak hükümetlerden gelen veri taleplerini, sahte haberleri engellemek, ülkelerdeki seçimlere müdahale, nefret söylemi ve şiddete teşvikte rol oynamak gibi konularla mücadelede olumlu yanıtladığını vurguladı.

Raporda, Hindistan hükümetinin ne amaçla veri talep ettiği konusunda bilgi verilmedi.