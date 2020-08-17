İkinci el cep telefonu satışında yeni dönem!

Ticaret Bakanlığı ikinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme yaptığını duyurdu. Buna göre, ikinci el cep telefonu ve tabletler sertifikalı ve garantili olarak yeniden satılacak. Kullanılmış cep telefonu ve tabletler bakanlığın yetki verdiği merkezlerde yenilenecek. En az 12 ay garanti süresiyle yeniden satılacak.