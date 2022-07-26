İkinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi İstanbul'a döndü

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İkinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Başar, 9 kişi ile başladıkları seferi İstanbul'da tamamlamış olduklarını söyledi.

Başar, 5 Temmuz'da Norveç’in Tromso şehrine gemiye katıldıktan sonra 81 derece enlemin üzerine çıkarak oradan gemiyle Svalbard'a, Longyearbyen'e geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alanlar içerisinde deniz kirliliği, hava kirliliği, memeli gözlemleri ve platform çalışmalarıyla birlikte mikro plastik çalışmaları yapıldı ve örneklemeler alındı. Yapılan bu örneklemeler sonucunda elde ettiğimiz örnekleri bugün üniversitelerimize göndereceğiz, oradaki arkadaşlarla çalışmalar yapılacak ve daha sonrasında bilim dünyasına makale, rapor olarak yayınlanacak."

Dünyada, iklim değişimine bağlı olarak birçok sorun yaşandığına işaret eden Başar, "Bu sorunların da en çok görüldüğü noktalar, kutup noktaları. Kutup noktaları, bizim için en önemli bölgeler. İklim değişikliğinin etkileri kutuplarda gözüküyor, buzullar eriyor. Bunun da çevresel anlamda ve iklimimiz açısından çok önemli bir sorun olduğunu biliyoruz." dedi.