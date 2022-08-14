İlk kez NATO'da tanıtıldı: Türk şirketinden askeri metaverse uygulaması

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, çevrim içi ve fiziksel olarak Eğitim Teknolojisi Konferansı düzenledi. Yetkinlik durumuna göre sınırlı sayıda katılımcının davet edildiği etkinlik, 10 firmadan gelen 100'den fazla üst düzey yönetici ile 10-12 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

Metaverse alanında güçlü altyapı, ürün ve projeleri bulunan BİTES, "NATO'nun eğitim ve öğretimini dönüştürmek için gelişen metaverse teknolojilerinden faydalanmak" konulu sunumuyla "workshop" verdi.

BİTES Üst Yöneticisi Uğur Coşkun ve İş Geliştirme Direktörü İhsan Yusuf Akbuğa tarafından gerçekleştirilen sunumla şirketin askeri metaverse teknolojileri altyapısı "MiliVerse"ün ilk tanıtımı da NATO’da yapıldı.

Tasarım ekipleri dijital ikizler ve çevreler oluşturuyor

Türk savunma sanayisi başta olmak üzere farklı sektörlerin yazılım tabanlı ihtiyaçlarını karşılayan BİTES için metaverse yeni bir kavram değil. BİTES kuruluşundan beri geliştirdiği 3 boyutlu içerikleri, sentetik çevre modellerini ve simülasyonlarını değişen müşteri ihtiyaçlarına göre farklı teknolojik çözümlerle sunuyor.

Şirket, yeni bir konsept olarak gündeme gelen metaverse kavramının kurumsal dünyada yaygınlaşması için Türkiye'de öncülük ediyor. BİTES, metaverse teknolojilerinin gelecek dönemde kurumsal firmaların farklı gereksinimlerine yönelik uygulamalar olarak kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor.

BİTES, metaverse ile kullanıcıların cihazdan bağımsız 3 boyutlu ortamlarda birbirleriyle etkileşime girebildiği ve deneyimler paylaşabildiği dijital çevre modelleri ve dijital ikizler tasarlıyor.

Şirket, en güncel metaverse teknolojilerinin kullanıldığı platformlar geliştirirken "metaverse konseptinin" kullanıcı ihtiyaçlarına özelleşmiş fonksiyonlarını ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak için tasarım ekipleriyle yoğun çalışmalar yürütüyor.

İlk adım savunmada atıldı

BİTES, Türkiye'de ve savunma sanayisinde bir ilk olarak gerçekleştirilen SahaExpo 2020 Sanal Fuarı ve SahaExpo 2021 Hibrit Fuarı ile metaverse yolunda önemli aşama kaydetti.

SahaExpo 2020 statik ve görsellerden oluşan bir uygulamayken SahaExpo 2021 dinamik ve 3 boyutlu modellerden oluşan bir uygulama olarak hayata geçirildi.

BİTES'in sanal ve hibrit fuar sistemi XperExpo altyapısıyla geliştirilen ve ilk kez NATO'da tanıtılan Miliverse ise baştan sona kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda konfigüre edilebiliyor, 3 boyutlu sanal organizasyonlar ve kurumsal gereksinimlere yönelik yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Kişiselleştirilebilir avatar sistemi, tüm cihazlardan erişim

MiliVerse uygulamasına, kullanıcıların kendilerini sanal ortamlarda daha iyi ifade edebilmeleri için kişiselleştirilebilir avatar sistemi entegre edildi. Bu sistemle birlikte kullanıcılar sanal ortamda kendi dijital ikizlerini diledikleri gibi tasarlayabiliyorlar.

Kullanıcılar MiliVerse ortamına bilgisayarlarındaki güncel tarayıcılardan, cep telefonu ve tabletlerden ve Oculus Quest VR gözlüklerden eş zamanlı erişebiliyor, birbirleriyle etkileşime girebiliyorlar. Bir kullanıcı uygulamaya VR gözlüğünden girerken diğer bir kullanıcı da mobil cihazından sisteme dahil olarak aynı ortamda deneyim paylaşabiliyor ve eğitim alabiliyor.

Gözlüğü takan kendisini Atak helikopterinin yanında buluyor

Uygulama, kullanıcıları ana salon ve bu salondan erişilebilen 4 farklı sanal ortamla karşılıyor. Bu 4 sanal ortam. 2 farklı bakım hangarı, BİTES Showroom'u ve konferans odasından oluşuyor.

MiliVerse'ün teknoloji gösterimi için Türk savunma sanayisinin ihracat başarısı da yakalayan ürünlerinden Atak helikopteri seçildi.

Geliştirilen bakım-onarım modellemesiyle TUSAŞ tarafından üretilen Atak'a erişmek isteyen kullanıcı, VR gözlüğü ile giriş yaparak helikopterinin belirlenmiş söküm-takım prosedürlerini yönlendirmelerle yapabiliyor. Diğer cihazlardan giriş yapan kullanıcılar ise söküm-takım prosedürlerini canlı izleyebiliyor.

Diğer sanal deneyim alanında ise Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan eğitim uçağı KT-1T bakım hangarında yer alıyor. VR gözlüğü ile giriş yapan bir kullanıcı uçakla yönlendirmeler vasıtasıyla etkileşime girebiliyor ve diğer cihazlardan giriş yapan kullanıcılar ise bu deneyimi canlı takip edebiliyor.

Uygulamanın bir diğer sahnesinde ise BİTES'in firma alanı yer alıyor. Firma alanını ziyaret eden kullanıcılar şirketin ürünlerini 3B olarak inceleme, doküman, görsel ve videolardan detay bilgilere erişim fırsatı buluyor. Kullanıcılar ürünlerle etkileşime girebiliyor, ürün sorumluları ile sesli etkileşime geçebiliyor ve ürün hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

Üç boyutlu fütüristik bir tasarıma sahip konferans odasında da kullanıcılar gerçek dünyadaki deneyime benzer şekilde istedikleri yere oturma, sinevizyondaki paylaşımları ve konferansı canlı olarak izleme şansına sahip oluyor.