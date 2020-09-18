banner15

iOS 14 güncellemesinde iki sorun çıktı!

Apple'ın dün iPhone kullanıcıları için kullanıma sunduğu iOS 14, güncelleme ile gelen iki sorun iddiası ile gündemde.

iOS 14 güncellemesinde iki sorun çıktı!

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın yeni mobil işletim sistemi dün yayınlandı. Ancak güncelleme iki sorun ile beraber geldi. 

Pek çok kullanıcının sosyal medya platformlarında dile getirdiği sorunlardan ilki varsayılan uygulamalar ile ilgili 

Zira kullanıcılar varsayılan olarak tanımlattığı uygulamaların iOS 14 ile henüz uyumlu bir şekilde çalışmadığını belirtiyor. 

Tarayıcı sorunu da iOS 14 kullanıcılarını üzmüşe benziyor. Birçok kullanıcı, Google Chrome’un  varsayılan tarayıcı olarak kullanılamadığının altını çiziyor. 

Kullanıcılar Chrome'u varsayılan tarayıcı olarak seçseler bile elektronik postaları okuma ve linklere tıklama gibi işlemlerin Safari ile yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48