iOS 14 güncellemesinde iki sorun çıktı!

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın yeni mobil işletim sistemi dün yayınlandı. Ancak güncelleme iki sorun ile beraber geldi.

Pek çok kullanıcının sosyal medya platformlarında dile getirdiği sorunlardan ilki varsayılan uygulamalar ile ilgili

Zira kullanıcılar varsayılan olarak tanımlattığı uygulamaların iOS 14 ile henüz uyumlu bir şekilde çalışmadığını belirtiyor.

Tarayıcı sorunu da iOS 14 kullanıcılarını üzmüşe benziyor. Birçok kullanıcı, Google Chrome’un varsayılan tarayıcı olarak kullanılamadığının altını çiziyor.

Kullanıcılar Chrome'u varsayılan tarayıcı olarak seçseler bile elektronik postaları okuma ve linklere tıklama gibi işlemlerin Safari ile yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.