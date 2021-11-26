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iPhone'a zam geldi: 28 bin 999 TL

Döviz kurlarındaki olağanüstü dalgalanma nedeniyle satışları durdurulan akıllı cihazlar zamlı fiyatlarla yeniden raflardaki yerlerini aldı.

Bilim Teknoloji 26.11.2021, 09:43
iPhone'a zam geldi: 28 bin 999 TL

Apple Türkiye, birkaç gün önce satıştan kaldırdığı ürünlerini zamlı fiyatlarla yeniden piyasaya sundu.

Kurda Salı günü yaşanan dalgalanma sonrası tüm ürünlerinin satışını geçici olarak durduran Apple Türkiye, satışlara zamlı fiyatlarla başladı.

Fiyat listesi şöyle oldu:

iPhone 13 mini (128 GB): 13 bin 999 TL

iPhone 13 mini (256 GB): 15 bin 999 TL

iPhone 13 mini (512 GB): 17 bin 999 TL

iPhone 13 (128 GB): 14 bin 999 TL

iPhone 13 (256 GB): 16 bin 199 TL

iPhone 13 (512 GB): 18 bin 599 TL

iPhone 13 Pro (128 GB): 19 bin 999 TL

iPhone 13 Pro (256 GB): 21 bin 199 TL

iPhone 13 Pro (512 GB): 23 bin 599 TL

iPhone 13 Pro (1 TB): 25 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max (128 GB): 22 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max (256 GB): 24 bin 199 TL

iPhone 13 Pro Max (512 GB): 26 bin 599 TL

iPhone 13 Pro Max (1 TB): 28 bin 999 TL

Bloomberg HT

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#iPhone #zam
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