İsrail, casus yazılımdan faydalanmış

İsrail’in, siber güvenlik şirketi NSO Grup'un ürettiği tartışmalı casus yazılım programı Pegasus üzerinden dünya genelinde birçok alanda diplomatik kazanım elde ettiği öne sürüldü.

New York Times tarafından yayımlanan araştırma haberinde İsrail dış diplomasisinin, ülkelerin ilgili casus programa siber silah amaçlı erişimini onaylama veya reddetme yeteneği üzerine kurulduğu kaydedildi.

Söz konusu araştırmanın yaklaşık bir yıldır sürdüğü ve istihbarat alanında önde gelen düzinelerce hükümet yetkilisi, güvenlik görevlisi, siber silah uzmanı ve üst düzey iş insanıyla röportajlar sonucu ortaya çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, "Meksika ve Panama gibi ülkelerin Pegasus'a erişim kazandıktan sonra Birleşmiş Milletler'deki kilit oylarda pozisyonlarını İsrail'e kaydırdığı" örneği verilerek, aynı şekilde casus yazılımın İsrail’in Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerinde ve bölgede yeni ittifaklar kurmasında büyük rol oynadığı vurgulandı.

Pegasus'un satışları ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü kampanyada Arap uluslarının desteğinin sağladığının altı çizilerek, söz konusu satışların İsrail ile Arap hasımlarından bazıları arasındaki ilişkileri normalleştiren 2020’deki "Abraham Anlaşması" olarak bilinen sözde Orta Doğu Barışı müzakerelerinin arka planında da kritik rol oynadığına işaret edildi.

"Siber silahlar, uluslararası ilişkileri derinden değiştirdi"

Haberde, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Siber silahlar, atom bombasının ortaya çıkışından bu yana uluslararası ilişkileri, herhangi bir benzeri ilerlemeden daha fazla derinden değiştirdi. Bunlar, nispeten ucuz, kolayca dağıtılabilir ve saldırgan için herhangi bir sonuç doğurmadan konuşlandırılabilir olması nedeniyle bazı açılardan daha da şiddetli istikrarsızlaştırıcıdır. İsrail'in uzun zaman önce keşfettiği ve dünyanın geri kalanının da şimdi yeni anlamaya başladığı gibi, bunların çoğalmasıyla başa çıkmak devlet ilişkilerinin doğasını kökten değiştiriyor."

ABD’nin de NSO Group’un casus yazılımını önceki yıllarda gizlice edinip test ettiği ve kullandığı savunulan haberde ancak hukuki açıdan sorun oluşturacağı endişesiyle daha sonra vazgeçildiği öne sürüldü.

Pegasus'un anında veri toplayabildiği belirtiliyor

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group'un ürettiği casus yazılım Pegasus'un, kurulduktan çok kısa süre içinde kullanıcıların haberi olmadan telefonlara sızarak tüm verileri ele geçirebildiği hatta habersiz şekilde telefonun kamera ve mikrofonunu aktive edip anında veri toplayabildiği belirtiliyor.

İsrail’in Haaretz gazetesinde 21 Ocak’taki haberde Pegasus'un dünya genelinde birçok ülkeye satıldığı ve Hindistan'dan Uganda'ya, Meksika'dan Filistin'e uzanan geniş coğrafyada aktivistler, sendikacılar, siyasetçiler, yetkililer, avukatlar ve gazetecileri içeren geniş bir kitlenin izlenmesinde kullanıldığı bildirilmişti.

İsrail'in bu yazılımının, hükümet yetkililerince muhalifleri, avukatları, gazetecileri dinlemek için kullanıldığı skandalının ortaya çıkmasıyla NSO Grup şirketi, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.