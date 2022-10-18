İşte Foxconn'un yeni elektrikli otomobil prototipleri

Apple için iPhone telefonlarını üreten Tayvanlı teknoloji devi Foxconn, gelecek yıl piyasaya sürülecek yeni elektrikli aracını ve iki yeni prototipini tanıttı.

Tayvanlı otomobil üreticisi Yulon Motor ile kurduğu Foxtron isimli ortak girişimle otomobil pazarına giren Foxconn, tasarımı İtalyan Pininfarina tarafından yapılan 5 koltuklu hatchback Model B'yi tanıttı.

Tek şarla 700 kilometre yol alabildiği belirtilen aracın satış fiyatı açıklanmadı.

Tanıtımda bir diğer dikkat çeken model de SUV sınıfı 7 koltuklu Luxgen N7 oldu. Model C baz prototipi üzerinde geliştirilen N7'nin satışına gelecek yıl başlanacağı duyuruldu.

5 kişilik çift kabinli elektrikli pikap prototipi olan Model V'nin ise gelecekte Ford F-150 Lightning ve Rivina R1-T'ye rakip olmas bekleniyor.

Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu Çin'de telekomünikasyon teknolojilerine odaklanmaya devam edeceklerini ve elektrikli araçları diğer pazarlarda üreteceklerini açıkladı.

Akıllı telefon ve tüketici elektroniğinde dünyanın en büyük fason üreticisi olan grubun tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi elektrikli araçlar ve otobüslerde de Çin, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi pazarlarda farklı markalara fason üretim yapmayı plalıyor.

Şirketten yapılan açıklamada müşterilerin araçların görünümünde ve özelliklerinde değişiklikler yapabileceği belirtildi.

1940'larda Tayvan'da kurulan Yulon, Nissan için montaj yapan bir şirket iken 2009 yılında Luxgen adıyla kendi markasını oluşturdu.

Şirket daha önce Pininfarina tarafından tasarlanan bir sedan ve Model T isimli elektrikli otobüs üretmeyi planladığını açıklamıştı.

Kaynak: Euronews