Jack Dorsey özür diledi

İşten çıkarmalar sonrası bir dizi paylaşımda bulunan Dorsey, Twitter eski ve yeni tüm çalışanlarının inanılmaz güçlü olduğunu ve birşekilde ayakları üzerinde durabileceklerini belirtti.

Birçok kişinin kendisine kızgın olduğunu farkkettiğini belirten Dorsey "Herkesin bu durumda olmasıyla ilgili sorumluluğu alıyorum. Şirketi fazla hızlı büyütmüşüm ve bunun için özür diliyorum," ifadelerini kullandı.

Twitter'da çalışmış herkese karşı sevgi ve minnettarlık duyduğunu belirten Dorsey "bu duyguların şu anda karşılıklı olmasını beklemiyorum...gerçi hiç beklemedim... ve anlıyorum," yorumunda bulundu.

Bir çok kullanıcı ise Musk'ın satın alması sonrası yaşanan sorunlarla ilgili Dorsey'i suçlamayı sürdürdü.

Kaynak: Euronews