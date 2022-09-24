Japonya, enkaz altındaki insanları kurtarmak için cyborg böcekleri kullanacak

Japon araştırmacılar, hamam böceğinin üzerine güneş pilleri ve küçük elektronik cihazlar koyarak hamam böceğinin hareketlerini uzaktan takip etmeyi başardı. Japonya merkezli araştırma şirketi Riken’deki Thin-Film Device Laboratuvarı’nda görevli Kenjiro Fukuda ve ekibi, 4 mikron kalınlığında, insan saçının yaklaşık dörtte biri genişliğinde bir güneş pili şeridi hamam böceğinin sırtına yerleştirmeyi başardı.



Güneş pili, böceğin üstünde bulunan duyu organlarına sinyal vermek için enerji üretirken hamamböceğinin serbestçe hareket etmesine izin veriyor.



Çalışma, ilk olarak Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nde başladı. Üniversitedeki uzmanlar, vücutlarına yerleştirilmiş teknolojik ekipmanla tehlikeli alanlara robotlardan çok daha kolay girebilen cyborg böcekler üzerine çalıştı.



Şarku’l Avsat’ın Reuters’ten aktardığına göre Fukuda, “Küçük robotların içindeki piller hızla tükeniyor. Bu nedenle bu robotların çalışma süresi kısalıyor. Ancak bir cyborg hamamböceği kendi başına hareket edebiliyor, elektrik ya da pile ihtiyaç duymuyor” dedi.



Fukuda ve ekibi, Madagaskar hamam böceğini seçti zira bu tür, üzerine pil şeridi taşıyabilecek kadar büyük. Çeşitli ekipmanları ve güneş pilleri, hamam böceklerinin sırtına takıldığında dahi bu böcekler küçük engelleri sorunsuzca aşabiliyor.



Yalnız cyborg hayvan geliştirmek için daha çok araştırma yapılması gerekiyor. Riken’da görevli Yujiro Kakei, hamamböceğine sola dönmesini söylemek için özel bir bilgisayar ve kablosuz bluetooth sinyali kullandı. Ancak hamam böceği, sola dönmek yerine daire şeklinde hareket etti.



Araştırmacılar, bir sonraki çalışmada böceklerin daha kolay hareket etmesi için böceğe yerleştirilen ekipmanları küçültmek, böceğe sensörlerin ve kameraların yerleştirilmesi için çalışacak.



Fukuda, doğal afetlerde kurtarıcı görevi görecek hamamböceklerinden ziyade enkaz altında kalan kişileri tespit etmek için plastik, gümüş ve altın katmanlarından oluşan güneş pili şeritleri için uygun olduğunu düşünüyor. Bu güneş pilleri, yaşan belirtilerinin takip edilmesi için giysilere veya deri üzerine yerleştirilebilir.

Şarku’l Avsat