Karpuz, binlerce yıl önce bildiğimiz gibi değilmiş

The Independent gazetesinin haberine göre, bilim insanları Kuzey Afrika’daki atalarımızın karpuzun kırmızı kısmını yemek yerine kesip attığını ve sadece tohumları yediklerini keşfetti.



Araştırmacılar bunu, eski tohumların genomik bir analizini yaparak ortaya çıkardı.



Arkeologlar tarafından Libya’daki bir arkeolojik kazı sırasında bulunan eski tohumlar, mevcut karpuz genomuyla karşılaştırıldı.



Eski tohumda yapılan incelemede, o dönemdeki karpuzlarda cucurbitacin adı verilen zehirli olabilecek bileşiklerden dolayı çok acı bir tadı olduğu keşfedildi.



Bilim insanları, bu maddenin kusmaya, mide kramplarına ve ishale veya bazen ölüme neden olabileceğini bildirdi.



St. Louis’deki Washington Üniversitesi’nde biyoloji profesörü olan Susan Renner, “Bu genetik analiz, Neolitik Çağ’daki Libyalıların acı karpuz yetiştirdiğini gösterdi. Şu anda kurutulmuş veya kavrulmuş olarak yenen tohumları elde etmek için meyveleri kullandıklarından kesinlikle şüpheliyiz” dedi.



Molecular Biology dergisinde yayınlaman çalışmaya göre, araştırmacılar ısı dalgaları, yangın ve kuraklık olasılığını artıran iklim değişikliğinin gıda mahsulleri üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ve karpuz, salatalık ve kabak gibi kabakgiller ailesinde cucurbitacin maddesinin salınımını artırabileceğini buldu.

Kaynak: Şarku’l Avsat