Kendi gücünü kendi sağlayan ilk sıvı robotlar üretildi

ABD'deki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nda görev alanları da içeren bir araştırma ekibi, "sıvıbot" teknolojisinin tıbbi ürünler için otomatik kimyasal sentezde veya ilaç taşıma sistemlerinde daha fazla gelişmeye yol açabileceğini söyledi.

Önceki araştırmalar bir görevi otonom icra eden sıvıbotların çalıştığını ortaya koymuşsa da bunların bazıları işlemi yalnızca bir kez gerçekleştirebiliyordu. Sürekli çalışanlar ise bu süreklilik için elektriğe ihtiyaç duyuyordu.

Hakemli bilimsel dergi Nature Chemistry'de yayımlanan yeni araştırmada ise bilim insanları, (sadece 2 milimetre çapındaki küçük, açık torbalara benzeyen) kendi gücünü kendi sağlayan ilk sıvı robotu gözler önüne serdi. Robot, elektrik yerine çevresindeki kimyasallardan elde ettiği enerjiyle sürekli çalışabiliyor.

Berkeley Laboratuvarı Malzeme Bilimleri Birimi'nden çalışmanın ortak yazarı Tom Russel, yaptığı açıklamada, "Bir nesnenin sıvı üzerinde kalma gücünün kontrolü için kimyayı kullanarak otonom çalışabilecek sıvı robotik sistem tasarımında bir engeli kırdık" dedi.



Dr. Russell, "Sıvıbotlarımız güçlerini veya 'yiyeceklerini' kimyasal yolla çevredeki ortamdan sağladığı için elektrik enerjisi vermemiz gerekmiyor" dedi.

Araştırmacılar, çalışmada açıklanan bir dizi deneyde sıvı robotları tuzla "beslemenin" onları çevreleyen çözeltiden daha ağır kıldığını ve böylece çözeltinin ortasında, seçili kimyasallarla doldukları noktada kümelenmelerini sağladığını keşfetti.

Bu işlem sıvıbotlarda bir reaksiyonu tetikliyordu. Söz konusu reaksiyon da robotları yüzeye çıkarmak için balon gibi çalışan oksijen kabarcıkları yaratıyordu. Robotlar yüzeyde yüklerini boşaltıyor ve sistemde "yiyecek" bulunduğu sürece işleme devam ediyordu.

Bilim insanları araştırmada, "Döngüsel kaldırma kuvvetinin neden olduğu kargo mekiği, çevredeki sulu bölgeden keseye veya damlacıklara yayılan tepkenlerin (tepkimeye yol açan madde -ed.n.) tedariki tükenmediği sürece sürekli gerçekleşiyor" diye yazdı.

Araştırmacıları ileri çalışmalarda sıvıbotların, çevredeki farklı gaz türlerinin tespiti veya ilaç keşfi ve ilaç sentezinde kimyasal örneklerin taranması gibi bir dizi görevin yerine getirilmesi için nasıl kullanılabileceğini değerlendirmeyi umuyor.

Bilim insanları, "Burada sunulan kavramlar, damlacıkların seçiciliği ve işlevselliğinin tasarlanmasıyla kimyasal madde veya ilacın vücut içerisinde taşınmasında ve mikro/mili-robotlarda kullanım için diğer sistemlere de genişletilebilir" diyor.