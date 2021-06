Kuveyt Bilim Ödülü'ne Ekmeleddin İhsanoğlu layık görüldü

1979’dan bu yana her 3 yılda bir verilen bu prestijli ödül, ilk defa Türkiye’den bir bilim tarihçisine veriliyor. Bu ödül, Prof. Dr. İhsanoğlu’nun bilim tarihi alanında yaptığı ve Batı dünyasında kabul gören çalışmalarının artık Arap Dünyasında da kabul gördüğü ve takdir edildiğini gösteriyor.

Kurum’un Genel Direktörü Dr. Khaled Al-Fadhel, Covid-19 salgını nedeniyle online olarak düzenlenen resmi duyuru töreninde şunları söyledi:

“2017’den bu yana dünyanın değişik ülkelerinden pek çok akademisyeni ve çalışmalarını inceledik. Jüri, 2020 yılı için Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’na ödülü vermeyi kararlaştırdı. Jüri kararında Prof. Dr. İhsanoğlu’nun ilk olarak İslam bilim mirasıyla ilgili yeni araştırma konuları geliştirdiği ve mevcut konuları derinleştirdiğini vurguladı. İkinci olarak Prof. Dr. İhsanoğlu’nun Osmanlı medeniyetinde bilim tarihi konusunda öncü rolüne dikkat çekildi. Son olarak modern bilimlerin Batı’dan İslam dünyasına girişi ve transferi konusunu ilk inceleyen bilim adamı olması gerekçeleriyle bu ödüle layık görüldü.”

Takdim töreniyle ilgili olarak konuşan Prof. Dr. İhsanoğlu ise, “İslam ve Osmanlı bilim tarihi alanında 40 yılı aşkın çalışmalarımız çok şükür literatürde büyük bir boşluğu doldurdu. Nostaljik ve ideolojik yaklaşımlara son vererek bilim tarihi metodolojisi içinde 18 ciltlik Osmanlı Bilim Tarihi Literatürü projesi bu sahanın temel kaynağı haline geldi. Bugün, “Osmanlı’da bilim mi vardı?” diye soran artık kalmamıştır. Bu ödülü almaktan memnuniyet duyuyorum. Çalışmalarımızın, Batı dünyasından sonra Arap Dünyasında da takdir edilmesi ve kabul görmesi mutluluk verici. Zira, siyasi ve ideolojik etkilerle her an tarihin yargılanması cihetine gidildiği bir zamanda, evrensel bir anlayışın temelinin kurulmuş olması oldukça sevindirici” dedi.

Prof. Dr. Ekmeledin İhsanoğlu gerek ülkemizde ve gerekse uluslararası akademik çevrelerde bilim tarihi sahasında çığır açan çalışmalarıyla “Osmanlı bilimi” kavramını ilk defa ortaya koymuş, tarifini ve çalışma konularını belirlemiş, akademik bir disiplin olarak Türkiye’de ve uluslararası akademik çevrelerde kabul görmesini sağlamıştır. Osmanlı bilim tarihi konusunda pek çok yüksek lisans ve doktora tezlerini yönetmiştir.

Osmanlı bilim tarihi çalışmalarını kurumsallaştıran İhsanoğlu, IRCICA’nın (1980), İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü’nün (1984), Türk Bilim Tarihi Kurumu’nun (1989) ve ISAR Vakfı’nın (1990) kurucusudur. Ayrıca İstanbul Üniversitesinde Bilim Tarihi Müze ve Dokümantasyon Merkezi’ni (BİMDOK) kurmuştur. İhsanoğlu, bilim tarihiyle ilgili uluslararası akademik kurumlarda aktif rol oynamış ve Paris’te bulunan Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi’nin ikinci Türk üyesi olmuştur. Alexandre Koyre Madalyasını (2007) alan tek Türk, Prof. Dr. İhsanoğlu’dur. İhsanoğlu ayrıca 2001-2005 yılları arasında Uluslararası Bilim Tarihi ve Felsefe Kurumu (IUHPS) başkanı olarak görev yapmıştır.

İhsanoğlu, başta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası olmak üzere pek çok devlet başkanından nişan ve madalyalarla taltif edilmiştir. Bununla birlikte İhsanoğlu’na Türkiye, Avrupa ve İslam dünyasındaki önde gelen üniversitelerden 20’den fazla fahri doktora ve profesörlük tevcih edilmiştir.

İhsanoğlu’nun yöneticiliğinde ve editörlüğünde Osmanlı bilim tarihi konusunda temel referans kaynağı olan 18 ciltlik Osmanlı Bilim Literatürü Tarihi yayınlanmıştır. Ayrıca editörlüğünde 2 ciltlik Osmanlı Devleti Medeniyeti Tarihi adlı referans kitabı 7 dilde yayınlanmıştır.

İhsanoğlu; 2 ciltlik Osmanlı Bilim Mirası adlı eserinde bu sahadaki 40 yıllık çalışmaların genel bir tahlilini ve değerlendirmesini yapmıştır. İhsanoğlu’nun ayrıca önde gelen eserleri arasında şunlar bulunmaktadır:

1. Oxford Üniversitesi yayınevinden basılan The House of Sciences (İngilizce)

2. Routledge Variorum yayınevinden basılan Studies on Ottoman Science and Culture (İngilizce)

3. Kronik yayınlarından basılan Medreseler Neydi, Ne Değildi? (Türkçe)

4. IRCICA tarafından basılan Darülfünun Tarihi (Türkçe-2 Cilt)

5. UNESCO tarafında yayınlanan İslam’da Kültür ve Bilgi (İngilizce ve Türkçe)

İhsanoğlu’nun çığır açan kitaplarından bir tanesi de Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirasları (Türkçe, İngilizce ve Arapça) adlı eserdir.

