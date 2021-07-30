LinkedIn Kazakistan'da tekrar erişime açıldı
Reklam ihlalleri nedeniyle ülkede yasak getirilen sosyal paylaşım platformu LinkedIn, yeniden hizmet vermeye başladı.
Bilim Teknoloji 30.07.2021, 17:07
Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, LinkedIn’in ülke sınırlarında yasaklanmasının ardından şirketin bölge temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, görüşmelerin ardından söz konusu sosyal paylaşım platformunun yasa dışı içerikleri kaldırdığına işaret edilerek "Bu bağlamda, kullanıcılar için LinkedIn’e yeniden erişim sağlandı." denildi.
Kazakistan, 27 Temmuz’da, çevrim içi kumar reklamını yapmak ve sahibi olmayan sahte hesaplar oluşturmak gibi reklam ihlalleri gerekçesiyle LinkedIn’e erişimi yasakladıklarını duyurmuştu.
AA
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