Lityum iyondan 6 kat daha ucuz bir batarya teknolojisi geliştirildi

Araştırmacılar, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi muazzam ölçüde hızlandırabileceğini söyledikleri ve geleneksel lityum iyon bataryalardan 6 kat daha ucuz yeni bir pil türü icat etti.

Lityum iyon bataryalar şu anda akıllı telefonlardan elektrikli arabalara kadar her şeyde kullanılmakta ancak üretim maliyeti onları rüzgar ve güneş enerjisi kurulumlarının büyük ölçekli yedekleme sistemleri için uygunsuz hale getiriyor.

Bu tür sistemlerin depolama yapması ve güneş açmadığında ya da rüzgar esmediğinde de enerji sağlamasına yönelik artan ihtiyaçla, uluslararası bir araştırmacı ekibi ucuz ve bol malzemelerden yapılmış düşük maliyetli bir batarya geliştirmeye girişti.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) araştırmayı yöneten Profesör Donald Sadoway, "Küçük ölçekli sabit depolama ve nihayetinde otomotiv [kullanımları] için lityum iyon bataryalardan daha iyi, çok daha iyi bir şey icat etmek istedim" dedi.

Kanada, Çin ve ABD'deki kurumlardan bilim insanlarıyla birlikte Profesör Sadoway, piyasadaki en bol ikinci malzeme olan alüminyumdan ve ametal malzemelerin en ucuzu olan kükürtten yapılmış uygun bir batarya üretme çabasına girişti.

Bu iki malzemeyi elektrot olarak kullanan araştırmacılar, aşırı ısınmayı önlemek için üretimi kolay ve düşük bir erime noktasına sahip bir erimiş tuz elektrolit kullandı.

Profesör Sadoway, "Malzemeler ucuz ve bu şey güvenli, yanamaz" dedi.

Pilin küçük ölçekli versiyonları, enerji depolayarak ve şarj cihazlarında çalışmak için pahalı yeni güç hatları takmak yerine gerektiğinde hızla serbest bırakılarak elektrikli araç şarj istasyonlarında kullanılabilir.

Teknolojiyi ticarileştirmek için Avanti adında yeni bir girişim kuruldu bile. Profesör Adoway, "Şirket için ilk iş, bataryanın büyük ölçekte çalıştığını göstermektir" dedi.

Araştırma, çarşamba günü Nature adlı bilimsel dergide yayımlanan "Dendritik kısa devreye dirençli hızlı şarj edilen alüminyum kalkojen piller" (Fast-charging alluminium-chalcogen batteries resistent to dendritic shorting) başlıklı çalışmada detaylandırıldı.

Kaynak: Independent Türkçe