Mark Zuckerberg, robot olmadığını ispatladı

Tartışmalı podcast sunucusu, Meta CEO'sunun 2018'de Kongre'nin karşısına çıktığında bir bardak suyu ne kadar sert hareketlerle içtiğiyle dalga geçti. Zuckerberg'ün bu hareketi milyarderle ilgili bir dizi mim üretilmesine neden olmuştu.

Rogan, üç saatlik Spotify podcastinde "Suyu yudumlama şeklini beğenmedim, Senato'da suyu robot gibi içiyordun" diye espri yaptı ve Zuckerberg'den suyu düzgün bir şekilde içmesini istedi.

Ünlü milyarder güldü ve kendini savunmadan önce bardaktan bir yudum su aldı.

Zuckerberg, "Senato ifadesi, konuşan kişinin insanlığını vurgulamak için kurulmuş bir ortam değil" dedi.

Eğer 6 ya da 7 saat boyunca orada kalırsanız, yüzünüzde mim yapılmaya değer bir ifade olur.

Zuckerberg, meclis üyelerinin gizlilik konusundaki güven ve Cambridge Analytica hakkındaki sorularını yanıtlamak üzere Kongre karşısına çıkmıştı.

Mimlerin çoğu, Zuckerberg'ü Uzay Yolu'nun (Star Trek) oyuncu Brent Spiner tarafından canlandırılan Data karakterine benzetmişti.

Data'nın yüzünü Zuckerberg'ün vücuduna koyan bir mimde, "Eğer bir açma kapama düğmeniz olsaydı, Senatör, bunu saklamaz mıydınız?" yazıyordu.

Kaynak: Independent Türkçe