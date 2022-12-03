MİDLAS ilk testten tam not aldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS'ın ilk testinde HİSAR füzesinin başarıyla ateşlendiğini duyurdu.
Demir, sosyal medya hesabından, testin görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı.
Savaş gemilerinden ateşlenecek hava savunma sistemlerinin temel taşlarının döşendiğine işaret eden Demir, "Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS'ın ilk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi. 2023'te İstanbul fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek." değerlendirmesinde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından da aynı video paylaşılarak, Roketsan tarafından üretilen MİDLAS'ın ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
MİDLAS'ın, Türkiye'nin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığına son vereceği vurgulanan paylaşımda, "MİDLAS'ın hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. MİDLAS şimdiden Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.