"Milli teknoloji hamlesi hedefe ulaşacak ve menzile varacaktır"

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in ödül töreni gerçekleştirildi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, TEKNOFEST mevsiminin milli teknoloji rüzgarlarının güçlü şekilde estiği, heyecan veren ve coşkulu bir mevsim olduğunu söyledi.

TEKNOFEST fikrinin hem bugün hem de gelecek için umut veren bir iklim olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Değerli genç kardeşlerim. Sizler tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'nin yarınlarısınız. Sizler geleceğimizdeki umut dolu hikayelerin yazarlarısınız. Sizler, milli teknoloji hamlesi meşalesini geleceğe taşıyacak sancaktarlarımızsınız. Biliyoruz kolay olmayacak. Türlü türlü engellerle yolunuza akamet taşları döşenmeye çalışacak ancak tüm bu taşlarla, yolunuzu kesecek takozlarla el ele, omuz omuz, sırt sırta vererek mücadele edeceğiz. Kim milli teknolojilerin büyümesi için omuz verirse, onlarla hep yan yana yürüyeceğiz."

Yarışmalara katılan teknoloji takımlarının bir yıllık ve binlerce saat emeğin ardından TEKNOFEST'e geldiklerini aktaran Bayraktar, iyi niyetle gösterilen emek ve çabanın asla zayi olamayacağını dile getirdi.

TEKNOFEST'e katılan takımların hepsinin kendileri için şampiyon olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Milli teknoloji hamlesi yolculuğunda gençlerimiz destek veren, yol gösteren anne baba ve hocalarımıza şükranlarımız sunuyorum. Milli teknoloji hamlesi sadece gençlerimizin çabalarıyla değil, milletimiz tarafından adeta bir seferberlik ruhuyla sahip çıkıldığı takdirde hedefe ulaşacak ve menzile varacaktır. TEKNOFEST KARADENİZ için gecesini gündüzüne katarak emek veren çok kıymetli Valimiz Sayın Zülkif Dağlı'ya, Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e, tüm Karadenizli hemşehrilerime, T3 Vakfındaki arkadaşlarıma, gönüllülerimize, paydaşlarımıza ve yarışmalara katılan genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Seneye TEKNOFEST 2023'te İstanbul'da görüşmek üzere."