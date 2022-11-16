NASA, Artemis 1 roketini fırlattı

Artemis 1, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

Artemis 1 programı kapsamında, daha sonraki aşamalarda mürettebat taşıması için tasarlanan Orion kapsülü Ay yörüngesine ulaşacak.

2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak yaparak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

Artemis 1’in, Dünya'dan 450 bin 616 km uzağa giderek insanlar için yapılmış herhangi bir uzay aracının uçtuğu en uzak mesafeye erişmesi bekleniyor.