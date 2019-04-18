NASA’dan göktaşı uyarısı

9 Nisan’da keşfedilen göktaşının, dünyanın 218 bin kilometre yakınından geçeceği bildirildi.

Bu durum, uzunluğunun 30 metreye ulaştığı düşünülen göktaşının yörüngesi sebebiyle tehlikeye yol açabilir.

100 YIL İÇİNDE ÇARPABİLİR

Bilim insanları göktaşının 2034, 2041, ve 2048'de de dünyaya çok yaklaşacağını söylüyor. Bu geçişlerin tam uzaklığını hesaplamak çok zor olduğundan, gök cismi 100 yıl içinde dünyaya çarpma riski olan göktaşları listesine alındı.

Dünya’nın 30 milyon kilometre yakınında binlerce göktaşı bulunuyor. Bunlardan genişliği 100 metrenin üzerinde olanlar “tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor. Ancak dünyaya çarpma tehlikesinin son derece düşük olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Ajanslar

