Nissan, yeni elektrikli modeli Ariya’yı tanıttı

Elektrikli otomobillerin benimsenmesinde dünya çapında bir başarıya sahip olan İsveç'in ev sahipliği yaptığı etkinlikte, davetlilerin iki önemli Nissan modelini ilk elden deneyimlemelerine imkan sağlandı.

Henüz yüzde 100 elektrikli araç kullanmaya hazır olmayan tüketicilere hitap edecek bir Nissan teknolojisi olan Qashqai e-POWER'ın Türkiye pazarına bu yılın son çeyreğinde, yüzde 100 elektrikli Ariya’nın da gelecek yılın ikinci yarısında sunulması bekleniyor. Avrupa'da ise Ariya için ön siparişlere başlandı.

"2030'da satışların tamamı elektrikli olacak"

Nissan Crossover Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Nicolas Tschann, Nissan'ın 2023 yılında da elektrikli modelleri piyasaya sunmaya devam edeceğini söyledi.

Nissan'ın elektrikli satış stratejisine de değinen Tschann, 2026 yılında toplam satışların yüzde 75'inin ve 2030'da da satışların tamamının elektrikli araçlardan oluşmasını planladıklarını bildirdi.

Tschann, yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak olan Qashqai e-POWER'ın pazarda hem hibrit hem de içten yanmalı motora sahip araç satışlarından pay alabileceği kaydetti.

Dizel araçların şehir merkezlerine girişinin artık dünya genelinde giderek zorlaştığına dikkati çeken Tschann, elektrikli araçların bu noktada kolaylıkla dizellerin yerini alabileceğini dile getirdi.

"Elektrifikasyona doğru heyecan verici bir yolculuk yaşıyoruz"

Nissan AMIEO Bölgesi Başkanı Guillaume Cartier da konuya ilişkin değerlendirmesinde "Müşterilerimizle birlikte elektrifikasyona doğru heyecan verici bir yolculuk yaşıyoruz. Benzersiz e-POWER teknolojimiz, sıfır emisyonlu sürüşe geçişte sürücüleri destekliyor ve Ariya ise tamamen elektrikli geleceğimizin zirvesini temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

"e-POWER ile mükemmel bir elektrikli sürüş deneyimi sunuyoruz"

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem ise Nissan tarafından paylaşılan açıklamasında, e-POWER teknolojisine ilişkin şunları kaydetti:

"Nissan'ın benzersiz e-POWER teknolojisiyle, kullanıcıların menzil endişesi olmadan yüzde yüz elektrikli sürüşten benzersiz bir keyif alacaklarını düşünüyoruz. Kullanıcılarımız özellikle şehir içi sürüşlerde e-Pedal step teknolojisinin yarattığı konforun farkını hissedecekler. e-POWER teknolojisi ile günlük yaşamlarında çevreye çok daha duyarlı olacakları mükemmel bir elektrikli sürüş deneyimi sunuyoruz. Qashqai e-POWER, EV'ye henüz hazır olmayan, ancak daha sürdürülebilir ve duyarlı bir elektrikli sürüş hissinin tadını çıkarmak isteyen sürücülere hitap edecek."

Her iki araç, elektrikli sürüş deneyiminin her aşamasında fark oluşturuyor

Toplantıda aktarılanlara göre, Nissan'ın bu yılın mart ayında Avrupa'da altı adet yeni elektrikli modelini duyurmasının ardından, Qashqai e-POWER ve Ariya Nissan'ın SUV liderliğini ve elektrifikasyondaki uzmanlığını somutlaştırıyor. Kendine özgün dinamikleriyle her iki araç, elektrikli sürüş deneyiminin her aşamasında fark oluşturuyor ve sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Qashqai'nin tamamen yeni e-POWER teknolojisi, dışarıdan şarj etmeye ihtiyaç duymadan elektrikli sürüşün keyfini sunuyor. Elektrik motorundan aldığı gücü, tekerleklere aktaran bu özel güç aktarma sistemi teknolojisi, yüzde yüz elektrikli ve geliştirilmiş bir sürüş deneyimi sunuyor.

Bataryalı elektrikli sürüşü yeniden tanımlamaya hazırlanan Nissan Ariya, segmentindeki en geniş iç mekanlardan birine sahip olmasıyla dikkati çekiyor ve dinamik sürüş performansı sunmak için Nissan'ın Japon DNA'sını bünyesinde barındırıyor.

Nissan’ın, mobilite ve ötesini güçlendirmeye yönelik uzun vadeli vizyonu olan "Ambition 2030'u" gerçekleştirmede bir sonraki adımı işaret eden bu iki model, Nissan'ın Avrupa'daki yüzde 75'lik konsolide satış planını ve 2026 mali yılına kadar ki elektriklendirilme hedefini destekliyor.

e-POWER sistemi, değişken sıkıştırma oranlı 1,5 litrelik üç silindirli turbo şarjlı 156 hp benzinli motora sahip. Aynı zamanda e-POWER, jeneratör, invertör ve Nissan’ın elektrikli araçlarındakine benzer boyut ve güç çıkışına sahip 140 kW güç üreten elektrik motoru ile tamamlanan yüksek çıkışlı bir bataryadan oluşuyor. Benzinli motor, sürüş senaryosuna göre invertör aracılığıyla yüksek voltaj bataryasına, elektrik motoruna veya her ikisine de enerji üretiyor.

Bu güç aktarma organını rakiplerinden ayıran en önemli nokta ise elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması ve dolayısıyla sürücünün taleplerine anlık ve doğrusal tepki göstermesi olarak ifade edilebilir. Bu sayede e-POWER, sürücülerin geleneksel hibrit otomobillerde karşılaştıkları eksiklikleri tamamen ortadan kaldırarak daha zevkli, zahmetsiz ve sorunsuz sürüş deneyimini, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan sunuyor.

Tamamen yeni "e-Pedal Step" deneyimiyle birlikte sunuluyor

Yeni Qashqai e-POWER, "e-Pedal Step" adı verilen tamamen yeni bir tek pedal sürüş deneyimiyle birlikte sunuluyor. Sürücünün ayağını gaz ve fren arasında dur-kalk şeklinde sık sık hareket ettirdiği ve şehir içi sürüşlerde tekrarlayan stres yükünü ortadan kaldırmak için tasarlanan e-Pedal Step, sürücülerin yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanmasına ve fren yapmasına olanak sağlıyor.

e-POWER sistemi ile içten yanmalı motorun optimum sıkıştırma oranı ile çalışması sağlanırken, geleneksel benzinli motorlara göre daha düşük yakıt tüketimi ve karbondioksit emisyonu değerlerine ulaşılıyor. e-POWER teknolojisi, bu özelliği ile şehrin hava kalitesini minimum seviyede etkilerken, sessiz çalışan motoru ise sürüş konforuna katkı sağlıyor.

Üretilen elektrik enerjisini invertör aracılığıyla elektrik motoruna iletiyor

e-POWER sistemindeki güç ünitesi ani hızlanma veya yüksek hızlarda performansı en üst seviyeye çıkarmak için 1,5 litrelik motor tarafından üretilen elektrik enerjisini invertör aracılığıyla elektrik motoruna iletiyor. Yavaşlama ve frenleme anında geri kazanılan kinetik enerji, verimliliği optimize etmek için yeniden kullanılmak üzere bataryaya yönlendiriliyor.

Japon DNA’sı ile elektrikli SUV’un uyumu: Nissan Ariya

Toplantıda verilen bilgilere göre, Nissan'ın Japon DNA'sını bünyesinde barındıran Ariya, çarpıcı dış ve iç tasarımı, Nissan'ın estetik ile işlevselliği birleştiren ve lüks, açık bir atmosfer yaratan Japon Fütürizm felsefesini somutlaştırarak elektrikli SUV’u yeniden tanımlıyor.

Alliance tarafından geliştirilen tamamen yeni CMF-EV platformu üzerine inşa edilen Ariya, güç aktarma bileşenlerinin kompakt yapısı, tasarımcılarına araç kabinin tüm uzunluğunu kullanmalarına ve birinci sınıf fütürizmden ilham alan salon benzeri bir alana sahip düz, açık bir zemin oluşturmalarına izin veriyor.

Tasarımında incelik ve konforun ön planda tutulduğu Ariya'nın iç mekanı, kendi segmentinde en geniş kabin hacmi ile tüm yolcular için bir üst segmentteki kadar geniş yaşam alanı sağlıyor. Ariya'nın tasarımı, Zero Gravity havalandırmalı koltuklar ve örnek teşkil eden diz mesafesinden panoramik açılır tavana ve elektrikli ayarlanabilir orta konsola kadar, bir çok özelliğiyle öne çıkıyor.

530 km'ye kadar menzil seçenekleriyle geliyor

Nissan'ın sürüş keyfine ve heyecan verici mirasına sadık kalan Ariya, benzersiz performans sunmak için optimize edildi. Ariya, yüzde 100 elektrikli güç aktarma sistemi sayesinde akıcı, anında tork ve güçlü hızlanmayla sessiz ve duyarlı bir sürüş deneyimi sunuyor. Üç farklı versiyonu bulunan Ariya, 2WD 63 kWh, 2WD 87 kWh, e-4ORCE AWD 87 kWh ve 530 kilometreye kadar menzile sahip seçenekleriyle çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak.

Üstün menzil ve hızlı şarj alt yapısına sahip olan Ariya 87kWh versiyonu, CCS şarj sistemi kullanarak 30 dakikalık hızlı şarjla 350 kilometreye kadar şarj edilebiliyor. Batarya seti, e-4ORCE versiyonunda 50/50 ağırlık dağılımı ve 2WD versiyonlarında ise 50/50’ye yakın ağırlık dağılımı sağlayacak şekilde şasinin tabanına konumlanıyor. Bu şekilde sürüş çevikliği, güvenlik hissi ve sürüş konforu arasında ideal denge sağlanıyor.