Norveç'teki meteor geceyi gündüze çevirdi

Norveç'te ve güney İskandinavya'nın geniş bir bölümünde "alışılmadık derecede" büyük bir meteor görüldü. Güneydoğu Norveç'i birkaç saniye boyunca güçlü bir ışık parlaması ile aydınlatan meteorun daha sonra gök gürültüsüne benzer bir ses çıkardığı gözlemciler tarafından bildirildi.

Pazar günü yaşanan olayla ilgili videoları analiz eden Norveç Meteor Ağı, meteorun ilk olarak başkent Oslo'nun yaklaşık 90 kilometre kuzeyinde ortaya çıktığını kaydetti. Meteorun daha sonra parçalara ayrılarak yoluna devam ettiği belirtildi.

Twitter sitesinde fenomenle ilgili bir video yayınlayan ağ, "Meteor 25 Temmuz gecesi saat 01:08'de ortaya çıktı ve yaklaşık 5 saniye boyunca görüldü" açıklamasını paylaştı.

Dünya atmosferine yüksek hızda girmelerinin ardından parlak bir şekilde yanan göktaşları ve uzay kayaları Norveç'te sık görülen doğa olayları arasında bulunuyor. Norveç Meteor Ağı bu olayları gökyüzünü sürekli izleyen kameralarla takip ediyor.

Kaynak: Euronews