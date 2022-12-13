Okyanuslar uydular tarafından izleniyor

Perşembe günü (15 Aralık) fırlatılacak olan Fransa-Amerika ortak uydusu “SWOT”, su döngüsü hakkındaki mevcut bilgilerin geliştirilmesine ve bunun iklim üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacak.



Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığı habere göre Topix-Poseidon uydu görevi, 30 yıldır bu alanda iş birliği yapan Fransız Uzay Ajansı ve Amerikalı mevkidaşı NASA'nın gözünde, özellikle kendisine ayrılan bütçe bir milyar doları bulduğu için, büyük önem taşıyor. Bu işbirliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 30 Kasım'da Washington'daki NASA genel merkezini ziyareti sırasında ele alındı.



Kaliforniya'daki Vandenberg Üssü'nden fırlatılan bir SpaceX roketi, 2.2 tonluk dev uyduyu yörüngeye yerleştirecek. Surface Water and Ocean Topology (Yüzey Suyu ve Okyanus Topolojisi)’ ibaresinin baş harflerinden oluşuyor. SWOT, okyanusların, göllerin ve nehirlerin yüzey suyu seviyesinin ölçülmesinde kullanılacak.



Bu amaçla uydu, bu alanda bir devrim olarak kabul edilen "KaRin" adı verilen büyük ölçekli bir interferometre olan bir araçla donatıldı. Araç, su yüzeyini 120 kilometrelik geniş bir aralıkta tarayan ve iki boyutlu bir görüntü sağlayan, 10 metre arayla iki radardan oluşuyor. Her birinin diğerinden biraz farklı olarak elde ettiği sinyal, su yüksekliğinin seviyesinin belirlenmesini sağlıyor.



NASA'nın Yer Bilimleri Bölümü direktörü Karen Saint-Germain iki anten arasındaki mesafe ve uydunun "okyanus yüksekliğini ölçmek ve okyanus kasırgalarının iklimi nasıl etkilediğini anlamak için mevcut tekniklerden 10 kat daha fazla doğruluk" sağlayacağını açıkladı.



Fransız Uzay Ajansı'ndaki "SWOT" projesinin başkanı Thierry Lavon ise "Bu uydu, geçmişte sadece caddeyi görmek mümkünken, bir arabanın plakasının ayrıntılarını uzaydan ayırt edebilmek gibi" dedi.



Ilık Gulf Stream örneğinde olduğu gibi, ana okyanus akıntılarının iklim üzerindeki etkisi bilinirse, bu gelişme büyük önem taşıyacak. Ancak bu, 10 km içindeki yerel akıntılar ve kasırgalar için geçerli değil.



Lavon, Ay'ın 890 km yükseklikteki bir yörüngede bulunmasının “ideal” olduğunu, “çünkü gelgitler veya güneş gibi suyun yüksekliğini etkileyen tüm bileşenleri izlemeyi mümkün kıldığını” kaydetti.

Kaynak: Şarku’l Avsa