Rakamları ilk kim buldu? Rakamlar kim tarafından bulundu?

Rakamları ilk kim buldu, tarihte ilk olarak rakamları kullanan medeniyet veya toplum kimdir sorusu sık sık cevabı aranan sorular arasında yer alır. Şimdi sizlere rakamların tarihsel sürecini kısaca anlatalım:

RAKAMLARI İLK KİM BULDU?

Rakamları tarihte ilk olarak Sümerliler keşfetti. Daha sonra ise Mısırlılar bu rakamları geliştirerek kullandı. Mısırlılardan sonra Yunanlar ve İbraniler bu alanda çalışmalar yaparak sayı sistemini daha da geliştirdiler. Matematik ve sayı sisteminin gelişmesinde en büyük rolü ise Arap rakamları oynamıştır. Zira, 0' ilk kullanan medeniyet Arap medeniyetidir. 0 olmadan Matematik yarım kalırdı.

Beş bin seneden fazla bir süre önce Sümerli ve Kaldeliler 60 tabanına göre kullanılan sayıları ifade etmek için “çivi şekilli” rakamlar geliştirdiler. Bunlar aynı zamanda rakamları taş tabletlere yazarak rakamları geniş ölçüde kullanan ilk toplum oldular. Bin yıl kadar sonra Mısırlılar hiyeroglif, yani şekiller halinde olan rakamlar kullandılar. Bir zincir 100, bir çiçek demeti 1000 ve bir parmak 10.000 sayılarını gösteriyordu. Mısır medeniyetinin ilerlemesiyle bunlar, yazılması daha kolay, kıymet olarak daha küçük olan, toplama, çıkarma ve belirli bölme işlemleri için daha münasip hale geldi.

Yunanlılar ve İbraniler alfabelerinin harflerini rakam olarak kullandılar. Bunlar büyük sayıların ifadesine mühim kolaylık getirdiler. İki sayısına eşit olan “beta” harfinin sol altına yazılan bir çizgi ikibin sayısını gösteriyordu. Roma rakamları da yine parmak hesabından ilham alınarak geliştirilmişti. Bu rakamlar en uzun süre kullanılan sistemlerden oldu.

Bütün bunlara rağmen Arap rakamlarına kadar hiçbir rakam sistemi, bugünkü medeniyetin meydana gelmesine yardımcı olacak nitelikte değildi. On rakamdan teşekkül eden bu sistemde en önemlisi sıfır rakamı mevcuttu. Üstelik bu on rakamın değişik şekillerde yanyana getirilmeleriyle her sayı elde edilebiliyordu. Mesela; sıfırsız olan diğer sistemlerle 602 sayısının elde edilmesi çok zordu. Arap

rakamları, üstlü ve köklü sayıların ifadesinde de öncü oldu.

Günümüzde kullanılan modern sistem büyük ölçüde Arap sistemine dayanır. “Arap Rakamları”, devrindeki şekliyle Avrupa’ya 12. asırda geçer. Bu rakamlar ilk önceleri İspanya sınırlarını aşamadı. Ancak yüz yıl kadar sonra yavaş yavaş çevre ülkelere yayılmaya başladı. Önceleri Roma rakamlarını kullanmakta israr eden Avrupalılar, daha sonra bütün olarak Arap rakamlarını kabul ettiler. Bunlar, Avrupalıların elindeki Hint rakamlarının da tesiriyle 18. yüzyılda iyice gelişti. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra da bugünkü geometrik şekli aldı.