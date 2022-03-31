Robot Asimo son kez sahnedeydi

Seyircileri selamladı, alkışlar eşliğinde dans gösterisine başladı.İnsansı robot Asimo, Tokyo'da becerilerini sergilediği gösterisiyle veda etti.

Japon otomobil üreticisi Honda Motor, 2000 yılında Asimo'nun ilk modelini sergiledi.

"Konuşan insansı robot" olarak tanıtılan Asimo, 2002 yılından bu yana yani tam 20 yıldır bir çok ülkede gösteriler yaptı, yeteneklerini gösterdi.

Asimo emekli oldu

2018 yılına kadar 7 nesil geliştirilen Asimo için üreticileri emeklilik kararı aldı.

Üst segment robot projelerine yöneleceğini duyuran şirket, Asimo için son bir gösteri planladı.

Gösteri Asimo'nun üretildiği Japonya'da yapıldı. Alkışlar eşliğinde sahneye gelen robot, yine birbirinden farklı yeteneklerini art arda sergiledi.

İzleyicilere el sallayan Asimo yine alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı. Asimo bundan sonra gösteri yapmayacak ancak sergilenmeye devam edecek.