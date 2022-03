Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sırp mevkidaşı Popoviç'le görüştü

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Toplantı Salonu'nda Sırbistan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Nenad Popoviç ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Varank, buradaki konuşmasında, Popoviç'in ziyaretinin ve gerçekleştirecekleri temasların verimli geçmesi, ülkeler arasında yeni iş birliklerine vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye ve Sırbistan'ın, ilişkilerini karşılıklı güven ve saygı esasına dayandıran iki dost ülke olduklarını ifade eden Varank, özellikle son zamanlarda dünyada şahit olunan hadiselerin, bu tür birlikteliklerin ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Varank, Kovid-19 salgını, ekonomik kırılmalar, emtia ve enerji fiyatlarındaki aşırı yükselişler ve savaşlarla mücadele etmenin yolunun uluslararası iş birliğini ve diyaloğu artırmaktan geçtiğini vurguladı.

Türkiye'nin, tarih boyunca olduğu gibi bugün de bölgesindeki ve dünyadaki krizlerde aktif bir rol üstlendiğine, barış ve diplomasinin elçiliğini yaptığına dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

"Bunun en yakın örneğini Rusya-Ukrayna savaşında gördük. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı ilk günden itibaren en üst düzeyde temaslar gerçekleştiriyoruz, savaşın bir an önce son bulması için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına yapılan haksız ve hukuksuz saldırıların da artık Rus kültür ve medeniyetini hedef almaya kadar varan ayrımcı uygulamaların da karşısında durduk. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Tarafların dışında Rusya-Ukrayna savaşından en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla bir an önce kalıcı barışın sağlanması için en fazla adım atan ülke de yine Türkiye olmuştur. Birinci önceliğimiz Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesi ve bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesidir. Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi, bu amaca yönelik tüm barışçıl girişimlerin öncüsü ve savunucusu olmaya devam edecektir."

Bakan Varank, Popoviç'i, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon merkezi olan teknoparklarından olan ODTÜ TEKNOKENT'te ağırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada, fikirden pazara kadar tüm üretim ve geliştirme süreçlerini desteklediğimiz Türk girişimcilerle, adeta altın çağını yaşayan oyun sektörümüzün temsilcileriyle buluşturduk. Şimdi ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliklerini değerlendirecek, özellikle araştırma ve geliştirme alanlarındaki potansiyel iş birliği fırsatlarını beraber görüşeceğiz. Sırbistan'da 800'den fazla Türk firması 200 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Sırbistan'ın Avrupa'ya açılan bir kapı olarak stratejik konumu Türk işletmelerine ciddi bir avantaj sağlıyor. Sayın Bakan'ın da bu yatırımlara desteğini biliyorum. Bu sayede, yatırım yapan Türk şirketlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Türk müteahhitlik firmaları da ulaşımdan inşaata, sağlıktan altyapıya farklı sektörlerde hayata geçirdikleri projelerle Sırbistan'ın kalkınmasında etkin bir rol oynuyor. Bu yatırımları kazan-kazan anlayışına göre nasıl daha ilerilere taşıyabiliriz, bugün değerli meslektaşımla bu hususları da görüşeceğiz."

Popoviç'e ziyaretleri için teşekkür eden Varank, "Kısa süre içerisinde Sırbistan'da yapılacak olan seçimlerin, başta Sırbistan halkına, Balkanlara ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Konuk Bakan Popoviç de Türkiye'nin Sırbistan'ın önemli bir ekonomik ortağı olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirmek için bir araya gelmekten çok mutluyuz." diye konuştu.

Birçok Türk şirketin, şimdi olduğu gibi ileride de Sırbistan'da iş yapmasını beklediklerini ifade eden Popoviç, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki ülke arasında çok daha fazla iş birliği fırsatları var. Bugün Türkiye'nin teknolojik ekosisteminin nasıl geliştirdiğini görme fırsatımız oldu. Türkiye'nin mükemmel mühendislere ve yenilikçiliğe sahip olduğunu gördük. Bu, Sırbistan'ın inovasyon ekosistemini nasıl geliştireceğine bir örnektir. İki ülke bakanlıkları arasında Ar-Ge, inovasyon ve yenilik alanında bir iş birliği mutabakat zaptı imzalamak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bunu imzalamak için de sizleri Sırbistan'a davet etmek istiyoruz."