Savunma sanayisi yeni bir başarı elde etti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR O+ milli hava savunma füze sisteminin yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha ettiğini duyurdu.
Bilim Teknoloji 26.12.2021, 13:18
Demir, savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını belirterek, "Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti." ifadesini kullandı.
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ hakkında bilgi verdi.
Savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:
"Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun."
12
açık
Günün Anketi Tümü