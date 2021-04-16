Sentetik deriden göz şeklinde web kamerası

Bir tasarımcı, sentetik deriye ve insanın göz küresine benzer bir makete sahip, göz kırpabilen, etrafa bakabilen ve duyguları yansıtabilen bir web kamerası geliştirdi.

Daha önce de akıllı telefonları gıdıklanır hale getirebilen "yapay deri" üreten Marc Teyssier'in projesi olan Eyecam (Göz Kamerası) isimli web kamerası, insanların bir şeye bakarken yaptığı fiziksel ve bilinçsiz davranışları kopyalıyor.

Web kamerası kısmen, bireylerin mahremiyetlerinden nasıl kolayca vazgeçtiğini ve bu izinsiz ihlalin tam boyutlarının ancak kendi gözlerimiz gibi bir şey tarafından izlendiğimizde açığa çıkabildiğini göstermeyi amaçlıyor.

Teyssier'in internet sitesinde, "Eyecam her zaman göz kırpıyor ve göz kapakları dinamik biçimde göz küresinin hareketlerine uyum sağlıyor: Eyecam yukarı bakınca üst göz kapağı genişçe açılıyor ve alt kapak tamamen kapanıyor. Eyecam otonom davranabiliyor ve karşısındaki kullanıcıların varlığı gibi dış uyaranlara kendi başına tepki verebiliyor" ifadeleri yer alıyor.

Pratik açıdan, Eyecam standart bir web kamerasına çok benziyor. Bir Raspberry Pi Zero'yla (Raspberry Pi Vakfı'nın gelişmekte olan ülkelerin okullarında basit bilgisayar bilimi öğretilmesi için geliştirdiği bir bilgisayar türü -ed.n.) bilgisayara bağlanıyor ve içinde 720p web kamerası barındırıyor. Altı servo motor; yukarı ve aşağı hareketler, göz kapaklarının açılıp kapanması ve tekil kaşın hareketi gibi tamamı Arduino Nano devre kartı tarafından yönetilen farklı göz hareketlerini kopyalıyor.

Buradaki fikir, insanlar ve makineler arasındaki benzerliklere dikkat çekmek. Tekinsiz göz küresi; görüntüleri işlenme, özellikleri tespit etme ve bilgileri yorumlamada bilgisayar-vizyon algoritmalarına dayanıyor.

Aslına bakılırsa, yapay zeka tam da bu sebeple insan beyni üzerinden tasarlandı ve arkasındaki teknolojinin (sinir ağları) beyin sinirsel yolakları yansıtmasının sebebi de bu.

Teyssier örtük fikirleri daha görünür kılarak teknolojinin doğası ve toplumun gözetlenmesi üzerine daha fazla tartışma başlatmayı umuyor.

İnternet sitesinde dile getirilen sorular arasında gözetim cihazlarının açık mı yoksa gizli mi olması gerektiği, kullanıcıların izlendikleri zaman bunu nasıl anlayabileceği ve akıllı cihazların ihtiyaç duyulduğunda aktif olurken ihtiyaç duyulmadığında nasıl devre dışı kalabileceği yer alıyor.

Web kamerasıyla bağlantılı olarak, Saarland Üniversitesi İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı'nda yürütülen bir çalışmada insana ait özelliklerin bu denli tanıdık bir cihaza (web kamerası) atfedilmesinin, soyut kavramları nasıl daha somut ve açıklayıcı kıldığı araştırılıyor.

Bahse konu çalışmada, "Göze çarpmayan ve giderek daha da görünmez olan algılama cihazlarına dair mevcut eğilimle bir tezat oluşturmak için bunların tam tersinden, yani açıkça 'gören' bir cihazdan ders çıkarmayı amaçladık" ifadeleri yer alıyor.

Eyecam'ın abartılı tasarımı, gizlilik paradoksu diye adlandırılan şeyi de görünür kılıyor: Sorulduğunda çoğu kişi, davranışlarıyla yansıttığına kıyasla daha yüksek düzeyde gizlilik kaygısı taşıdığını söylüyor. Bu paradoks, 'Ürpertici Ama Beni Rahatsız Etmiyor' ifadesiyle sonuçlanıyor.

Kaynak: Independent Türkçe