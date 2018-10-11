Soyuz’dan acil iniş talebi

Kazakistan'ın Baykonur Üssü'nden fırlatılan Soyuz MS-10 roketinin kalkışının ardından havada meydana gelen teknik arıza nedeniyle kaza meydana geldi.

Biri Rus biri Avustralyalı olan iki astronotu taşıyan roket Kazakistan'a acil iniş gerçekleştireceği açıklandı. Arızanın taşıyıcı bölümünde meydana geldiği ve ekibin üsse acil iniş yapacağı ifade edildi.

Astronotların hayatta olduğu bildirildi. NASA'da görevli astronot Nick Hague ve Rusya Uzay Dairesi'nde görevli kozmonot Alexey Ovchinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na dönüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net