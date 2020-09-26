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TEKNOFEST 2020 heyecanı Erdoğan Gaziantep’te!

Cumhurbaşkanı Erdoğan etkinliğe katılıyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğinde katılıyor

TEKNOFEST 2020 heyecanı Erdoğan Gaziantep’te!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST2020) katılmak amacıyla Gaziantep’e geldi. Uçakla Gaziantep Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Erdoğan alınan tedbirler arasında havalimanından çıkarak, festivalin düzenlendiği Ortadoğu Fuar Merkezi’ne doğru hareket etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Teknofest 2020” etkinliğine ve 300 fabrikanın toplu açılış törenine katılacak.

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