Tesla aracı seyir halinde alev aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde bir sürücü henüz 3 gün önce teslim aldığı yeni Tesla Model S aracının seyir halindeyken alev almasıyla ölümden döndü.

İsmi açıklanmayan sürücü, 129 bin 900 dolara satın aldığı yeni Tesla aracının bilinmeyen bir sebepten alev aldığını ve yanan otomobilden zor kurtulduğunu söyledi.

Avukatı: Tesla'nın S Plaid modelinin trafikten geri çekilmesini istiyoruz

Ölümden dönen sürücünün avukatı Mark Geragos, "Müvekkilim çok korkunç ve tehlikeli bir deneyim yaşadı. Bu daha yeni çıkan bir model. İnceleme yapıyoruz. Bu olay aydınlanana kadar Tesla'nın S Plaid modelinin trafikten geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Tesla şirketi yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Trafik Güvenliği İdaresi: Halkı korumak için uygun önlemler alınacaktır

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), "Olay hakkında bilgi toplamak için ilgili kurumlar ve üretici ile temas halinde" olduğunu söyledi.

Federal güvenlik ajansı, "Veriler veya soruşturmalar bir kusur veya güvenlik açısından doğal bir risk olduğunu gösterirse, NHTSA halkı korumak için uygun önlemleri alacaktır" açıklamasında bulundu.

Tesla'nın yeni bataryaları

Tesla kurucu CEO'su Elon Musk, geçen ay California'daki fabrikasında düzenlenen bir lansman etkinliğinde yeni Model S aracını "herhangi bir Porsche'den daha hızlı, herhangi bir Volvo'dan daha güvenli" olarak tanıtmıştı.

Musk, yeni Model S ve Model X spor araçlarına yeni nesil bataryaların entegre edileceğini söylemişti.

Musk, daha önce üretim gecikmelerine değindiği bir konuşmasında, "Yeni S/X'in bataryasının güvenli olduğundan emin olmak için biraz zaman gerekti. Yeni sürümü geliştirmede beklenenden daha fazla zorluk vardı" demişti.

Yangının batarya probleminden kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Euronews