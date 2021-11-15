Tesla'dan bir kaza daha

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir Tesla sürücüsü, aracının "tam otomatik" kendi kendine sürüş modunda olduğu sırada bir kazaya neden olduğunu iddia etti. Bunun üzerine trafik güvenliği yetkilileri tarafından bir soruşturma başlatıldı.

Özelliğin beta testini yapan sürücü, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) yaptığı şikayette Tesla Model Y aracının hatalı şeride geçtiğini ve zorla başka bir araca çarptığını söyledi.

Sürücü, "Araba yanlış şeride girdi ve o şeritte başka bir sürücünün bana çarpmasına neden oldu" diyor.

Sürücünün şikayetine göre, Tesla diğer şeride dönerek yarı yolda diğer araç konusunda uyarıda bulundu ancak sürücü çarpışmayı önlemek için direksiyonu çevirmeye çalıştığında, Tesla kendini yanlış şeride zorladı ve güvenli olmayan manevraya devam ederek kazaya neden oldu.

Bu kazadaki esas korkutucu iddia ise sürücünün direksiyonun kontrolünü geri alamamış olması.

Yani Tesla verdiği kararda ısrar ederek direksiyonun sürücü tarafından aksi yöne çevrilmesine müsaade etmedi ve gitmek istediği tarafa da doğru güç uyguladı.

Beta testi

NHTSA, Tesla ile iletişim kurduklarını açıkladı. Tesla ise henüz yorum taleplerine yanıt vermedi.

Şirket, eylül ayında FSD (Full Self Driving) sürücü destek sisteminin yeni bir beta sürümünü piyasaya sürmeye başlamıştı. Başlangıçta yazılım Tesla sahiplerine yüksek bir "güvenlik puanı" ile sunuldu.

Ancak geçen ay Tesla'nın yazılımda güvenlik sorunları tespit etmesinden sonra FSD 10.3'ün sürümü geri alındı.

Tesla CEO'su Elon Musk o sırada tweet atarak "10.3 sürümünde trafik ışıklarında ve bazı sola dönüşlerde sorun tespit edildi. Üzerinde çalışılıyor, muhtemelen yarın yayınlanacak" demişti.

Birçok kişi bu tür alanlarda beta versiyonlarının son kullanıcı üzerinde test edilmesini doğru bulmuyor.

Kendi kendine sürüş yazılımının beta sürümlerini eğitimsiz sürücülere sunmanın tehlikeli olduğu çünkü yazılımın kendilerini ve diğer yol kullanıcıları riske atabilecek kusurlar içerebileceği belirtiliyor.

Beta testi, tam ticari sürüm hazır olmadan önce kullanıcılar tarafından yapılan bir yazılım saha testine verilen isim. Ancak şimdiye kadar hayati sonuçları olabilecek alanlarda pek kullanılmamıştı.

Kaynak: Euronews