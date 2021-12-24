Tesla, seyir halindeyken oyun oynama özelliğini kaldırıyor

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, sürücülerin seyir halindeyken araç içerisinde konsolda video oyunu oynamasını engellemek için yazılım güncellemesi yapmayı kabul etti.

Tesla, dokunmatik ekranda video oyunları oynanmasına imkan tanıyan teknoloji nedeniyle bir süredir ABD trafik güvenliği düzenleyicilerinin baskısı altındaydı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği Ajansı'ndan (NHTSA) yapılan açıklamada, şirketin internet üzerinden araç sahiplerine göndereceği bir yazılım güncellemesi ile "Yolcu Oyunu" adlı fonksiyonu kilitleyeceğini ve araçlar hareket halindeyken bu işlevin devre dışı kalacağını bildirdi.

Tesla'nın kararı, NHTSA'nın 'dikkati dağıtan sürüş endişeleri' ile ilgili resmi bir soruşturma açacağını duyurmasından bir gün sonra geldi.

Video oyunlarının bazıları, sürücü direksiyon başındayken de oynanabiliyor.

Bir yetkili, değişikliğin düzenleyicilerin şirkete oyun sistemleriyle ilgili endişelerini dile getirmelerinin ardından yapıldığını söyledi.

Aynı yetkili, ilk yazılımın çarşamba günü yapıldığını, geri kalanların da bugün tamamlanacağını ifade etti.

Bir NHTSA Sözcüsü de "'Yolcu Oyunu'na yönelik ön soruşturmanın açılmasının ardından Tesla, ajansa bu özelliğin işlevini değiştirdiğini bildirdi. Yeni güncellemede, 'Yolcu Oyunu' artık araç hareket halindeyken kilitlenecek ve kullanılamayacak." dedi.

Söz konusu karar, Tesla'nın ürettiği 580 bin aracı kapsıyor.

Karardan Model 3, S, X ve Y modelleri etkileniyor.

Yolcu Oyunu, aralık 2020'den bu yana araçlarda aktif olarak kullanılabiliyordu.

İlk etapta park halindeyken oynanan video oyunları yaz güncellemesinin ardından araç seyir halinde iken de kullanılabilir hale getirilmişti.

Kaynak: Euronews