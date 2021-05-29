Tesla topladığı verileri depolayacak

Tesla, Çinli yetkililerin askeri ve kamu kurumlarında çalışanlara güvenlik sebebiyle bu marka araçlarını işyerlerine park etmesini yasaklamasının ardından karşı bir hamle yaptı.

Ülkede bir veri merkezi kurduğunu bildiren Tesla burada kullanıcılardan toplanan verileri depolayacağını açıkladı.

Çin'deki Twitter benzeri Weibo uygulamasından "Çin'de satılan araçlarımızdan elde edilen bilgileri depolamak amacıyla Çin'de bir veri merkezi kurduk ve daha da ekleyeceğiz" şeklinde paylaşım yapan Tesla güvenliğe dikkat etme sözü de verdi.

Çinli yetkililer Tesla marka araçlarda bulunan kameraların Amerika Birleşik Devletleri'ne bilgi aktardığı gerekçesiyle bu yasağı getirdiği belirtilmişti. Amerikan otomobil devi ise araçlarıyla ilgili casusluk suçlamasını reddetmişti.

Tesla marka araçlardaki birçok alıcı ve kamera hızla gelişen otonom sürüş özelliğinin kullanılmasında yardımcı oluyor.

Şangay'da kendine ait bir fabrika kurma izni verilen firmanın tepe yöneticisi Elon Musk, martta yaşanan askeri yerleşkelerdeki yasağın ardından bir video yayınlayarak, Tesla'nın Çin'de ya da başka bir yerde araçları ile casusluk yapması durumunda oradaki fabrikalarını kapatacağını duyurmuştu.

Tesla her dört arabasından birini Çin'de satıyor.

Kaynak: Euronews