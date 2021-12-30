Tesla yaklaşık yarım milyon aracını geri çağırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model 3 ve Model S araçlarındaki güvenlik sorunları nedeniyle 475 bin aracı geri çağıracak.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamaya göre, karara gerekçe olarak araçlardaki arka görüş kamerası ve çarpma riskini artıran bagaj sorunları gösterildi.

Açıklamanın ardından Tesla hisseleri yüzde 1.1'lik değer kaybı yaşarken Amerikalı şirket konu hakkında açıklamada bulunmadı.

2017 ile 2019 arasında üretilmiş modelleri kapsayan kararda, 356 bin 309 adet Model 3'ün arka görüş kamerası, 119 bin 9 adet Model S'te ise kendiliğinden açılarak kazaya neden olabilecek ön kaput kilidi sorunları giderilecek.

Bu problemler nedeniyle araçların şu ana kadar bir kazaya karışmadığının da altını çizen kurum, televizyon oyunlarının araç hareket halindeyken oynanabilmesi konusunda da şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

580 bin aracı kapsayan bu araştırma sonrası Tesla oyunların sadece araç park halindeyken oynanabilmesini kabul ederek gerekli değişiklikleri gerçekleştirmişti.

Geçen ağustosta ise NHTSA, Tesla modellerinin karıştığı bir dizi kazanın ardından Tesla'nın sürücü yardım sistemi üzerinde de güvenlik soruşturması başlattı. Amerikalı şirket bu konu ile ilgili olarak da toplan 135 bin aracı geri çağırmayı kabul etmişti.

Kaynak: Euronews