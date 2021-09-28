TikTok'tan müthiş çıkış

Dünya'da en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından TikTok aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Çin merkezli şirket, Temmuz 2020'den bu yana yüzde 45'lik bir artışa imza atarak özellikler genç kullanıcıların yeni gözdesi oldu.

Şirket yaptığı teşekkür açıklamasında, ABD, Avrupa, Brezilya ve Güneydoğu Asya bölgelerinin kısa video uygulaması için en büyük pazarlar olduğunu belirtti.

TikTok, ABD ve diğer bölgelerde karşılaştığı düzenleyici yeni kurallara rağmen, son birkaç yılda dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarda artış yaşadı.

Şirketin verilerine göre, Ocak 2018'e yaklaşık 55 milyon olan kullanıcı sayısı, Aralık 2018'de 271 milyona, Aralık 2019'da 508 milyona, Temmuz 2020'de 689 milyona ve Eylül 2021'de 1 milyara ulaştı.

Pandemi öncesinde her ne kadar popüler olsa da, Tiktok özellikle karantina dönemlerinde viral olan koreografi ve challenge videoları sayesinde çok hızlı bir şekilde gelişti.

Tiktok her ne kadar hızlı büyüse de, Facebook'un dünya çapında hala 2,9 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor.

Çinli ByteDance şirketinin ürünü TikTok, 2016 yılının ekim ayında piyasaya sürülmesinin ardından bir hayli yol kat etti. 2017 yılında yurt dışına açılan TikTok, ortaya koyduğu yeni akımlarla çok fazla gencin ilgisini çekmeyi başardı.

YouTube ile rekabet ediyor

Başlangıçta maksimum 15 saniyelik videolar prensibi üzerine kurulan platform, daha geniş bir kitleyi kendine çekmek ve YouTube ile rekabet edebilmek için sınırı 60 saniyeye, ardından 3 dakikaya çıkardı.

Uygulama pazarı analist şirketi App Annie'nin Pazarlama Direktörü Chuzen Kin, TikTok'un ABD ve İngiltere'deki toplam görüntüleme süresi YouTube'dan daha uzun olduğuna dikkat çekti. .

Şirket şimdilerde ise, gelen trafikten daha fazla para kazanmanın yollarını arıyor. Sosyal ağ, geçen yıl reklamcılıkta hız kazandı ve Ağustos 2021'in sonunda, kullanıcılarının tarafından uygulamada sunulan ürünleri doğrudan satın almalarını sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Kaynak: Euronews