Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı

Kazakistan'ın ve Türk dünyasının ilk astronotu olarak tanınan Toktar Aubakirov'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kazinform'un haberine göre, 21 Ağustos'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Aubakirov, bugün başkent Nur Sultan'daki Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nde tedavi altına alındı.

Aubakirov'un sağlık durumunun iyi olduğu ve Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptırdığı öğrenildi.

Toktar Aubakirov, 2 Ekim 1991'de Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Soyuz TM-13 uzay aracı ile uzaya çıkan Türk dünyasının ilk astronotu olarak kayıtlara geçmişti.