Toyota zor durumda: Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak
Toyota, gelecek ay Japonya'daki 27 üretim bandını durduracağını açıkladı. Otomotiv devi, koronavirüs salgını nedeniyle otomobil parçalarının sağlanması noktasında problem yaşıyor.
Bilim Teknoloji 19.09.2021, 22:13
Kovid-19 vakalarının artış eğilimini sürdürdüğü Güneydoğu Asya ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi, üretici firmaları zor duruma düşürüyor.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japon firma, parça sağlama sıkıntısı nedeniyle Japonya içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını, ekim ayında geçici olarak durduracak.
En fazla 11 gün sürecek durdurma kararının, Japonya'da ve ülke dışında bulunan fabrikalardaki ekim ayı üretimini 330 bin düşüreceği bildirildi.
Kaynak: AA
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