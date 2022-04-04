Trump'ın sosyal medya uygulaması şimdilik hayal kırıklığı

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social, son haftalarda başarısızlığa uğradı.

Kullanıcıların birçoğu uygulamadaki teknik sorunlar nedeniyle erişim sağlayamazken uygulamanın indirilme oranı yüzde 93 azaldı.

Trump Media & Technology Group tarafından geliştirilen ve Twitter'a benzerliğiyle dikkat çeken Truth Social'in mart ayı sonlarında tam olarak işlevsel olması bekleniyordu.

Sosyal meyda ağının 21 Şubat'ta başlayan serüveni, Mart ayından itibaren sekteye uğradı. Başlangıçta haftalık 800 bin olan indirilme sayısı şu an için haftalık 60 bin civarında.

Truth Social, Apple'ın çevrim içi uygulama satın alma ve indirme mağazası App Store'da ilk çıktığında en çok indirilen uygulamalar listesinin başlarında yer alıyordu.

Analiz şirketi SimilarWeb'e göre, uygulama erişimi imkansız kılan teknik sorunları sonrası AppStore'da 7 bin 984'üncü sıraya geriledi.

Uygulamanın karşılaştığı teknik sorunların başında, yalnızca Apple'in IOS işletim sisteminde çalışması, diğer işletim sistemlerini, örneğin Android kullanımını desteklememesi yer aldı.

Öte yandan uygulamayı kilitleyen ve kaydolmak için bekleme listeleri oluşturan teknik sorunlara çözüm bulunamadı.

Ocak 2021'den beri Twitter ve Facebook hesapları engellenen Trump, "teknoloji devlerinin tiranlığına direnmek için" Truth Social'ı lanse etmişti.

Kaynak: Euronews