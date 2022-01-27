Türk Telekom ve ASPİLSAN Enerji, yerli lityum bataryada iş birliği yaptı

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, ASPİLSAN Enerji’nin Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği lityum batarya, Türk Telekom’un canlı şebekesinde ilk kez denendi ve ticari olarak kullanıma sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türk Telekom olarak, yüksek teknolojili ürünlerde ilklere imza atarak, yerli üretime desteklerini sürdürdüklerini belirterek, "Lityum bataryaların Telekomünikasyon sektörüne yönelik ürünleştirilmesi konusunda ASPİLSAN Enerji ile iş birliği yaptık. ASPİLSAN Enerji tarafından Türk Telekom’un desteğiyle geliştirilen lityum bataryaları sahalarımıza kurup test etmeye başladık. Projenin tasarım, geliştirme ve saha testlerini ASPİLSAN Enerji ile birlikte tamamlayıp ticari kullanım aşamasına geçmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türk Telekom canlı şebekesinde ticari olarak kullanılan ilk yerli lityum batarya olan ASPİLSAN ürünlerinin benzerlerini daha önce ithal ediyorduk. Doğrudan telekomünikasyon sektörüne yönelik olarak geliştirilen ve üretilen bu ürünlerin, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji olarak ülkenin ve savunma sanayinin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında tüm faaliyetleri geleceğin teknolojilerine öncü olacak şekilde yürüttüklerini kaydetti.

Özsoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Batarya sektörü haberleşme teknolojilerinden başlayan robotik sistemlerden, elektrikli araçlara kadar uzanan geniş bir sektörü kapsıyor. Türk Telekom ile yaptığımız iş birliği neticesinde doğrudan telekomünikasyon sektörüne yönelik geliştirdiğimiz ilk yerli bataryayı üretmiş olduk. Haberleşme teknolojilerine özel geliştirdiğimiz bataryalarla ithalatın önüne geçip dışa bağımlılığımızı azaltacak olmanın gururunu taşıyoruz. ASPİLSAN Enerji olarak Türk Telekom ile yaptığımız bu iş birliğini daha nice başarılı çalışmaların ilk adımı olarak görüyoruz. Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak olan bu iş birliği farklı sahalarda farklı tiplerde kullanılmak üzere geliştirilecek yeni bataryalarla daha da büyüyecek.”

Türkiye’nin ilk ve Avrupa’nın en büyük lityum iyon batarya üretim üssünü Kayseri’de kurmaya hazırlanan ASPİLSAN Enerji’nin, doğrudan telekomünikasyon sektörüne yönelik geliştirdiği yeni nesil lityum bataryalar, daha uzun ömürlü, yüksek performanslı ve daha hafif olarak üretildi. Uzaktan yönetilebilen bu yeni nesil bataryanın test ve ticari versiyonlarının ilk kurulumu Türkiye’nin lider operatörü Türk Telekom’un canlı şebekesinde başarıyla yapıldı.