Türkiye ile Güney Kore arasındaki milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 22 Ekim 2021'de imzalanan "Türkiye ile Güney Kore Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma çerçevesinde, taraflar bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğini geliştirecek ve destekleyecek. Bilim ve teknoloji alanlarında bilim insanı, araştırmacı, üniversite profesörü, uzman değişimleri, ortak bilimsel konferanslar, sempozyumlar, çalıştay ve diğer toplantılar konularında iş birliğine gidilecek.