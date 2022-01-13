Türkiye ile Japonya arasındaki teknik iş birliği anlaşması onaylandı

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Japonya hükümeti arasında, 13 Ekim 2020'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması'nın" onaylanmasına 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verildi.

Söz konusu anlaşmayla iki ülke arasındaki teknik iş birliği teşvik edilerek dostane ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.