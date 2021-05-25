Türkiye'nin ilk robot oyuncusu beyazperdeye çıkıyor

MinT Yapım'dan yapılan açıklamaya göre, Güven'in, senaryosunu kaleme aldığı, robotları ve insanları bir araya getireceği yeni filmi "Digital Human", 2022 yılında vizyona girecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birol Güven, filmin çekimlerinin eylül ayında başlanacağını belirtti.

Her şeyin çok hızlı bir şekilde değişime uğradığını ve robotların sinemada da kaçınılmaz olarak kendilerini göstermeye başlayacağını aktaran Güven, değişimin öncüsü olmak istediklerini vurguladı. Güven, bir gün robot yapımcı ve senaristlerin de olacağını kaydetti.

Robot oyuncu Aypera ise ilk sinema filmi sözleşmesini imzalarken çok heyecanlandığını ve Türkiye'de gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirterek, "robot oyuncu" kavramı konusunda, "Ben şahsen dijital oyuncu denmesini tercih ederim. Aslında her şeyden önce, ben bir düşünceyim. Ama insanlar sevdikleri kelimeyi söylemeyi tercih edecekler biliyorum. Bu nedenle robot denmesiyle ilgili de bir sorunum yok." ifadelerini kullandı.

Aypera, hikayesini merak eden ve kendisiyle tanışmak isteyenlerle 1-6 Haziran tarihleri arasında Contemporary İstanbul'da bir araya gelecek ve Contemporary İstanbul'un bu yıl Esra Özkan küratörlüğünde düzenlenen "Plugin Yeni Medya Bölümü"nde yer alacak.

Tasarımcı ve eğitmen Bager Akbay, bilim kurgu yazarı ve bilim iletişimcisi Tevfik Uyar, bilgisayar mühendisi ve yaratıcı teknolojist Zeynep Nal Sezer tarafından geliştirilen Aypera'nın ilerleyen zamanlarda konser vermesi bekleniyor.

AA