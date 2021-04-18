Turkuaz gözlü kurbağa keşfedildi

Peru’nun doğal koruma alanlarından sorumlu yetkililer, pazartesi günü yaptıkları açıklamada Amazon ormanında yeni bir keseli kurbağa türünün keşfedildiğini duyurdu.

Yeni türün, Güney ve Orta Amerika'da yaşayan Gastrotheca (keseli kurbağa) isimli kuyruksuz kurbağa cinsine ait olduğu ifade edildi.

Peru Çevre Bakanlığı’na bağlı Koruma Altındaki Doğal Alanlar Dairesi’nin açıklamasında "Cordillera de Colan Ulusal Koruma Alanı, bilim dünyasına önemli bir keşif kazandırdı: Amazon içindeki bu koruma alanında ilk kez yeni bir keseli kurbağa türü keşfedildi" ifadeleri yer aldı:

Bu yeni türün ayırt edici özellikleri var. Sırtındaki deri kalın ve granüllü. Desensiz yeşil bir rengi var. Turkuaz bir göz rengine sahip. Karın kısmı lekesiz ve desensiz.

Keşif, birkaç hafta önce Peru'nun kuzeyinde, Ekvador sınırı yakınında bulunan Amazon bölgesi Cordilleras de Colan tundrasının nemli ve dağlık bir ormanlık alanında yürütülen araştırmayla mümkün oldu.

Cordillera de Colan Ulusal Koruma Alanı, 39 bin hektardan fazla bir alanı kaplıyor ve tehdit altındaki 6 yaban hayatı alanını içeriyor.

Perulu yetkililer, burada benzersiz türlerin yaşadığını ve bölgenin biyolojik açıdan büyük önem taşıdığını söylüyor.

Bu nedenle bölge, öncelikli koruma alanı diye sınıflandırılıyor.

Kaynak: Independent Türkçe