Twitter'a erişilemiyor

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da dün gece saatlerinde başlayan erişim sorunu devam ediyor.

Bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşarken, giriş yapanlar da güncelleme problemi ile karşılaşıyor.

Öte yandan, küresel çapta olabileceği tahmin edilen problemle ilgili yurt dışında da benzer sorun yaşanıyor.

Twitter dün gece problemin giderilmeye çalışıldığına ilişkin açıklama yapmıştı.

Sputnik