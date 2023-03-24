Twitter mavi tik ücretli olacak

Twitter, önemli hesaplara mavi onay işareti veren doğrulama sistemini sonlandırma kararı aldı. Twitter, gerçek ve kamu yararına olduğunu belirlediği hesaplara verdiği mavi onay işaretli doğrulama sistemini sonlandırıp yerine ücretli sistem getirecek. Onay işaretleri artık isteyenler tarafından Twitter Blue aracılığıyla yani ücretli olarak kullanılabilecek.

Twitter, 1 Nisan'dan itibaren sistemi kapatmaya başlayacak . Ücretsiz olan onay işaretleri, şirketin geçen yıl başlattığı bir abonelik hizmeti olan Twitter Blue aracılığıyla kullanılabilecek.

Bir önceki program kapsamında ünlüler, yetkililer, gazeteciler ve şirketin önemli gördüğü diğer kişiler doğrulama talebinde bulunabiliyordu.

Haber akışları, hayranlar, parodiler ve diğer benzer hesaplar mavi tiki alamıyordu.

CEO Elon Musk, Ekim ayında Twitter'ı satın aldıktan kısa bir süre sonra Twitter Blue'yu tanıttı ve bunu geliri artırmanın ve trolleri ve botları durdurmanın bir yolu olarak tanımladı.

Kullanıcıların tweet'leri düzenlemesine ve geri almasına da olanak tanıyan aylık 8 dolarlık hizmet, taklitçiler çoğaldıktan sonra hızla geri çekildi. Aralık ayında yeniden düzenlenerek hizmete girdi.

Twitter Onaylı artık tüm dünya mevcut

Twitter CEO'su Elon Musk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Twitter Onaylı artık tüm dünya mevcut!" ifadelerine yer verdi.

Kullanıcıların hesabına "mavi onay rozeti" ekleyen ücretli bir aylık abonelik hizmeti "Twitter Blue" ayrıca özel yeni özelliklere erken erişim imkanı sağlanacak.

Özellikler arasında daha uzun tweet'ler, tweet'leri düzenleme yeteneği, 1080p video yüklemeleri yer alıyor.

Şirket dün uygun hükümet hesapları ve çok taraflı hesaplar için gri onay rozeti başvurularını da aldığını bildirdi.

Twitter'ın onaylı hesap sistemi, 13 yıldır kullanılıyordu.