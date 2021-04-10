Twitter’dan Clubhouse hamlesi

Clubhouse'un değerlemesini 4 milyar dolar olarak belirleyen ve birkaç aydır devam eden görüşmelerin hâlihazırda durduğu belirtilirken Twitter ve Clubhouse tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Twitter, Clubhouse'un rakibi olarak görülen Spaces isimli sesli sohbet özelliğini 2020'nin sonlarında piyasaya sürmüştü. Henüz beta sürümünde olduğu için küçük bir kullanıcı grubuna sunulan özelliğin gelecekte kullanıcıların gelir elde edebileceği bir araca dönüşmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Habertürk