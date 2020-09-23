Uçan araba Cezeriyi yakında kırda, bayırda görebiliriz

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, CEZERİ hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Benim hayalimdi. Ülkemiz bu alanda bu yarışta geri kalmasın diye yaklaşık 1,5 yıl önce çalışmaya başladık. Tabi yakın zamanda test uçuşu gerçekleştirdik. Cezeri ilk olarak sportif amaçlı olarak kullanılacak." dedi.

CEZERİ isminin ne anlama geldiği hakkında da bilgi veren Bayraktar, "CEZERİ benimde uzmanı olduğum robotik alanının kurucusu. CEZERİ'yi aslında bir robot araç olarak düşünebilirsiniz. Bizim bu yaptığımız uçaklarda robot uçaklar. Kurucusu müslüman bir bilim insanı... Kendisi önemli ilklere imza atmış. Biz adını yaad etmek için bir vefa borcuyla en anlamlı ismin CEZERİ olduğunu düşündük ve öyle koyduk." ifadelerini kullandı.

CNNTürk'e konuşan Bayraktar Cezeri'nin teknik özellikleri hakkında ise şu ifadeleri kullandı:



Bu ilk ön prototip. CEZERİ bir kişilik. Sportif maksatlı kullanılacak. Şehir içi taşımada bunun iki veya dört kişiliği ileride gelebilir diye düşünüyoruz. Dünyada bunun üzerinde de çalışmalar var. Hem dünyadaki, hem bizim çalışmalarımız daha ilk aşamada.



CEZERİ100 km üzerine kadar uçuşlar yapılabilecek. Tümüyle otomatik uçabiliyor. İnsandan bağımsız. Arzu ederseniz joystickle kontrol edebiliyorsunuz. İçindeki sistemde bir arıza tespit ederse otomatik olarak iniş yapabiliyor. CEZERİ çok yüksek emniyet şartları ile tasarlandı. Her şeyin 3 yedeği var. Arka tarafta çok gelişmiş bir yazılım var.

Öngörüm 2-3 seneye kırda bayırda sportif maksatlarla kullanımını görebiliriz. Sonra adım adım (10-15 yıl) belki trafikte görmeye başlayabiliriz.

CEZERİ bizim bugüne kadar yaptığımız tüm sistemlerde çok daha ilgi gördü. Biraz daha geleceğe ait olduğunda tüm dünyada binlerce mecrada haber oldu. Biz de şaşırdık. CEZERİ şimdiden tüm sistemleri geçti solladı diyebilirim.