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Ukrayna'da "Google Maps" hizmeti durduruldu

Ukrayna-Rusya Savaşı sebebiyle harita uygulaması Google Maps'in askıya alındığı belirtildi.

Bilim Teknoloji 28.02.2022, 16:42
Ukrayna'da "Google Maps" hizmeti durduruldu

Haber sitesi Vice News'e göre, Ukrayna-Rusya savaşının başladığı günden bu yana, askeri birlikler ve sivillerin hareketlerinin "Google Maps" uygulamasından takip edildiğine dair şikayetler oldu.

Bunun üzerine Google, Ukrayna'da canlı trafik verisi ve mağaza ile restoran gibi yerlerin yoğunluğu hakkında canlı olarak sağladığı verileri tüm dünyada geçici olarak durdurdu.

Google, bunun halkın güvenliği için yapıldığını belirtti.

#Ukrayna #google maps
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