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Van Gölü finalde

Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı, NASA'nın düzenlediği Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kaldı. Oy kullanmak isteyenler fotoğraf için earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth internet sitesinden oylamaya katılabilir.

Bilim Teknoloji 11.04.2021, 19:24
Van Gölü finalde

NASA tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışması, bu yıl 8 Mart'ta 32 kareyle görücüye çıktı.

Yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ve "Hareketli Yıldızlar" başlıklı fotoğraf, finale kalan iki fotoğraf oldu.

"earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesindeki oylama, ABD yerel saatiyle 12 Nisan saat 12.00'de sona erecek.

Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da destek çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
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#Van Gölü #NASA #final
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